عدن تستعد لتدشين أول شركة نقل بالاجرة عبر الانترنت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات Advertisements أعلنت شركة "تيك مي" للخدمات المحدودة، يوم غد السبت، عن إطلاق الخدمة لاول مرة في مدينة عدن وعموم اليمن للتوصيل والنقل باستخدام الهاتف الذكي. وانشات الشركة منصة توصيل إلكترونية تشابه شركات توصيل عالمية مثل (أوبر)، وتربط بين السائقين المسجلين لدى المنصة وبين العملاء المسجلين ايضًا عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف النقال. وستزود السيارات بكاميرات مراقبة خاصة تضمن امن وسلامة العملاء، وتنوي الشركة إطلاق الخدمة في عموم المحافظات الأخرى عقب اطلاقها بعدن، وتطمح الشركة إلى توسيع خدماتها لتشمل خدمات طلب وتوصيل الطعام والوجبات.

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