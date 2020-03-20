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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة علماء اليمن تصدر بيان بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
اصدرت هيئة علماء اليمن، اليوم الجمعة، بيان بشأن فيروس كورونا المستجد، أكدت فيه على أهمية استشعار الجميع لخطر وباء فيروس كورونا، واتخاذ كافة السبل والوسائل المشروعة واتباع الإجراءات الوقائية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة تهيئة كافة الأجهزة المختصة للقيام بواجباتها، وكذا تهيئة المنظمات الأهلية للقيام بواجبها الإنساني، واستعداد الشعب للقيام بما يخصه من إتباع وسائل السلامة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الأمر مأخذ الجد.
وشددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات المتخذة من ذوي الاختصاص فيما يرونه مصلحة للناس بعد دراسته دراسة وافية ومبينة على الأصول الشرعية والمصلحية بما يحقق حفظ المقاصد العامة من الدين والنفس والمال، وكذا الحذر من مثيري الرعب في صفوف الناس .
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