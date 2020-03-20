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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار تاجر في منزله بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
اقدم احد التجار المعروفين في مدينة سيئون بوادي حضرموت على الانتحار، مساء اليوم الجمعة.
واكد مصدر ان التاجر هادي مفيلح، احد تجار الخضار والفواكة في سيئون لقي مصرعه منتحرا في منزله.
واضاف المصدر ان التاجر مفيلح اصيب قبل اشهر بحالة نفسية الزمته المكوث في البيت قبل ان يقوم مساء اليوم، باطلاق النار على نفسه من مسدس شخصي اردته قتيلا في الحال.
ونوه المصدر ان قوة امنية وصلت الى بيت مفيلح وقامت بمعاينة الجثة التي سيتم ايداعها ثلاجة المستشفى وتم فتح تحقيق في الحادثة.
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