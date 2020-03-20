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كتبت ياسمين التهامي في الجمعة 20 مارس 2020 10:59 مساءً - عــــــــاجل: تركيا تحذر العالم .. من هذا المشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان ولكن إياكم أن تشربوه حتى لو كنتم ستموتون عطشًا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا "شاهد"

كشفت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب التركية، أن تناول مشروب غازي واحد فقط يوميا في منتصف العمر، يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا القاتل وايضا يزيد من خطر حدوث جلطات تؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم إلى القلب أو الدماغ. وبالإضافة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم، وجدت دراسة أجريت على حوالي 6 آلاف شخص فوق الأربعين، أن المستهلكين العاديين كانوا أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements ويأتي الكوليسترول في شكلين: الضار LDL والجيد HDL، وتبين أن محبي المشروبات الغازية أكثر عرضة بنسبة 53% للإصابة بكميات كبيرة من الدهون الضارة الأخرى، تسمى الدهون الثلاثية التي تتجمع في الأوعية والشرايين. مشروب رخيص الثمن سيصيبكم بفيروس كورونا

وتعليقا على النتائج، قال McKeown، خبير التغذية بجامعة Tufts في الولايات المتحدة: “تشير النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات مع السكر المضاف، مثل الصودا أو عصير الليمون، قد يؤثر على خطر الإصابة باضطراب شحوم الدم مع تقدمنا ​​في العمر. وقد تكون إحدى الاستراتيجيات الغذائية للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية أكثر من الكوليسترول والدهون الثلاثية، متمثلة في تجنب المشروبات التي تحتوي على المواد الغازية والتي تسبب في النوبات القلبية بين عشية وضحاها، ولكنها عادة ما تكون نتيجة تراكمات لسوء القرارات الغذائية التي تُتخذ على مدى فترة طويلة. ويُصاب الفرد بالحالة القاتلة عندما يُحظر إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية. ويمكن أن تتشكل الجلطات الدموية عند انسداد الأوعية التي تنقل الدم إلى القلب، تبعا لمواد دهنية تسمى الكوليسترول المضافة.”

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