شكرا لمتابعة خبر عن هــام وخطير جدأ : هذا ما سيحدث باليمن بعد دخول فيروس كورونا القاتل.. ما بعد دخول الفيروس ليس كما قبله ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة : تقرير مرعب وصادم أفزع دول الخليج بفيروس كورونا القاتل .. 50 شخصاً يصابون كل ساعة في ايران بينما يتوفى كل 10 دقائق شخص! (تفاصيل صادمة) مشاهد : مخيفة ومرعبة اكثر من افلام الرعب..شاهد بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف مفزع ) المبعوث الأممي : يوجه دعوة عاجلة للشرعية والحوثيين 5 علامات واضحة اذا ظهرت على طفلك او زوجتك فلا تسمح لنفسك او لاي فرد في العائلة الاقتراب منهم لأنهم مصابون بفيروس كورونا وعليك الاتصال بالطواريء فورا

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