شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : تعرف على المتسبب بتفجير انبوب النفط في شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : تعرف على المتسبب بتفجير انبوب النفط في شبوة

فجر مسلحين مجهوليين قبل قليل انبوبا للنفط في شبوة شرق البلاد. وافاد مصدر بالقول لكريتر سكاي مجهولين فجروا أنبوب النفط في منطقة عين بامعبد. جديد اب برس​ Advertisements واختتم قائلا ان الانفجار بالقرب من النشيمه في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : تعرف على المتسبب بتفجير انبوب النفط في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.