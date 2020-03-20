شكرا لقرائتكم خبر عن الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا بصنعاء للشهر الرابع بون مرتبات والعمل الزامي .. والأ "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا بصنعاء للشهر الرابع بون مرتبات والعمل الزامي .. والأ "تفاصيل"

رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية صرف مستحقات الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا بالعاصمة صنعاء للشهر الرابع على التوالي. وشكا عدد من العاملين في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الارواء، في إفادات متعددة لمحرر وكالة خبر، أن الميليشيات الحوثية رفضت صرف رواتب ومستحقات الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الارواء للشهر الرابع على التوالي. جديد اب برس​ Advertisements وقالوا إن منظمة الصحة العالمية وردت المستحقات المالية لوزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومكتب الصحة بالأمانة، إلا أن القياديين طه المتوكل وزير الصحة ومطهر المروني مدير عام مكتب الصحة بالأمانة المعينين من قبل المليشيات يرفضون تسليم المستحقات والإيفاء بالتزاماتهما المالية تجاه الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الارواء ويسعيان لمصادرة ونهب مستحقاتهم. وناشد العاملون في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الارواء بالعاصمة صنعاء منظمة الصحة العالمية بالضغط على قيادة المليشيات بوزارة الصحة ومكتبها بالأمانة لتسليم مستحقاتهم. الجدير بالذكر أن وباء الكوليرا يحصد الآلاف من أرواح اليمنيين، وأن الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الارواء يقومون بجهود كبيرة في سبيل مكافحته والحد من انتشاره والقضاء عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكادر الصحي والعاملين في مراكز معالجة الكوليرا بصنعاء للشهر الرابع بون مرتبات والعمل الزامي .. والأ "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.