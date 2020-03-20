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عدن - ياسمين التهامي - بدعم قطري : تسريب معلومات اتفاقية لزعزعة الامن في عدن .. تجند حمود المخلافي وطرف حوثي وتستفيد من نفوذهما داخل اليمن والاتفاق على التالي "تفاصيل"

كشف مصدر مطلع أن اتفاق سري تم التوقيع عليه اليومين الماضيين بين محمد عبدالسلام ناطق مليشيات الحوثي وحمود سعيد المخلافي القيادي في حزب الإصلاح فرع الاخوان المسلمين في اليمن.

وقال المصدر لموقع "مأرب اليوم" أن حمود المخلافي وعبدالسلام وقعا على مسودة اتفاق برعاية ودعم قطري لزعزعة الاستقرار في مدينة عدن وتجميد جبهات القتال في تعز والسماح لعناصر المخلافي بالحشد والتدريب دون ان يقصفهم الطيران المسير والصواريخ البالستيه الحوثيه مقابل تفرغ عناصر المخلافي للتحشيد من اجل فتح جبهة جديد لمواجهة قوات طارق صالح تحت أي مسمى بالساحل الغربي.

جديد اب برس​

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واضاف المصدر ان دولة قطر هي المتحكم الفعلي بحزب الاصلاح وتحركاتها الاخيره انتجت هذا الاتفاق السري حيث وتم توقيع الاتفاق في سلطنة عمان.