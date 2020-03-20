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شاهد الاعلام الاجنبي : أنطون لافروف ورومان كريتسول وأليكسي رام:نفط ساخن.. الحوثيون قريبون من السيطرة على آبار في محافظة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 20-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 20-3-2020?

شاهد الاعلام الاجنبي : أنطون لافروف ورومان كريتسول وأليكسي رام:نفط ساخن.. الحوثيون قريبون من السيطرة على آبار في محافظة "تفاصيل"

اليمن في الاعلام الخارجي – روسيا اليومتحت العنوان أعلاه، نشرت “إزفستيا” مقالا حول تقدم الحوثيين الناجح باتجاه مناطق استخراج الهيدروكربونات في اليمن، وترقب هجمات على مواقع النفط .

وجاء في مقال أنطون لافروف ورومان كريتسول وأليكسي رام:
حقق الحوثيون   انتصارا كبيرا جديدا. فبعد تقدمهم في محافظة الجوف، 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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