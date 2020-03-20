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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 20-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 20-3-2020?
شاهد الاعلام الاجنبي : أنطون لافروف ورومان كريتسول وأليكسي رام:نفط ساخن.. الحوثيون قريبون من السيطرة على آبار في محافظة "تفاصيل"
اليمن في الاعلام الخارجي – روسيا اليومتحت العنوان أعلاه، نشرت “إزفستيا” مقالا حول تقدم الحوثيين الناجح باتجاه مناطق استخراج الهيدروكربونات في اليمن، وترقب هجمات على مواقع النفط السعودية.
وجاء في مقال أنطون لافروف ورومان كريتسول وأليكسي رام:
حقق الحوثيون انتصارا كبيرا جديدا. فبعد تقدمهم في محافظة الجوف،
جديد اب برس
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