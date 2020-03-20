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عدن - ياسمين التهامي - شاهد وردنا : السلطات الحوثية تصدر الخيار الوحيد للشعب اليمني لمواجهة كورونا "تفاصيل مثيرة"

اتهم القيادي البارز في مليشيا محمد البخيتي اليوم الجمعة، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، رفض إجراءات ما يسمى بحكومة الانقاذ التابعة للمليشيا لإغلاق كافة المنافذ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحذر البخيتي في حديث لقناة الميادين من أن انتشار فيروس كورونا في اليمن "قد يتسبب بكارثة كبيرة في ظل الحصار المستمر على البلد"، مشيراً إلى أن التحالف بقيادة السعودية أعاد فتح المنافذ رغم انتشار الفيروس ورفض إجراءات حكومة المليشيا لإغلاق كافة المنافذ لمنع انتشار كورونا.

جديد اب برس​

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وشدد على ضرورة التركيز على "الخطوات الوقائية التي تمنع دخول الفيروس في ظل تدهور القطاع الصحي"، وقال انه"لا خيار أمام الشعب اليمني إلا التوجه إلى الجبهات حتى ولو انتشر الفيروس".