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عدن - ياسمين التهامي - كورونا : مشهد مخيف ومرعب في مدينة جدة .. تساقط مصابين بالكورونا (صورة + فيديو)

باشر فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر بجدة، حالة امرأة أجنبية كانت تعاني من حالة نفسية في حي السلامة بالمحافظة.

وكشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية وأن الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى.

جديد اب برس​

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وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الخميس، أن “إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ

مشاهد للناس يتساقطون في مدينة جدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، “أجرينا 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا… جميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة باستثناء حالتين حرجتين”، وذلك حسب قناة “العربية”.

وأعلن شفاء حالتين ليصبح العدد الإجمالي 8 حالات شفاء، لافتا إلى أن “ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبها مرتبطة بالسفر”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن “المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس”، مضيفا أن “معظم علاجات الفيروس المعلنة مؤخرا تحت الإجراء البحثي”.

ويواصل فيروس “كورونا” تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، في وقت تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 200 ألف شخص، من بينهم أكثر من 9 آلاف حالة وفاة.