شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مفاجأة صادمة عن الشاب الذي سجد لفتاة عند مسجد بالسعودية وهويتهما بعد القاء القبض عليهما ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 20-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 20-3-2020? شاهد : مفاجأة صادمة عن الشاب الذي سجد لفتاة عند مسجد بالسعودية وهويتهما بعد القاء القبض عليهما ! قالت صحيفة المرصد السعودية، أنه جرى إلقاء القبض على شاب وفتاة ظهرا في مشاهد تم تداولها بالأمس سجد فيها الأول للفتاة. وأشارت المعلومات إلى أن الشاب من “الجنسية السعودية” والفتاة “يمنية الجنسية”. جديد اب برس​ Advertisements وكان نشطاء قد تداولوا صوراً أمس قالوا إنها تم التقاطها أمام مسجد في جدة ، مستنكرين ما قام به الشاب والفتاة، مطالبين بسرعة القبض عليهما.

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