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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 20-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 20-3-2020? الاشتباكات في عدن تتوسع إلى المعلا وكريتر ومجهولين بزي رجال الامن "تفاصيل"

عقب الاشتباكات التي دارت مساء أمس في معسكر عشرين بكريتر، اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر الجمعة بين اطقم امنية بالمعلا. وتجددت الاشتباكات على طول طريق واصلة بين المعلا وكريتر. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلحين يرتدون بزات امنية تبادلوا اطلاقا للنار. وامتدت الاشتباكات الى كريتر حيث تبادل مسلحون باطقم امنية النار. وحتى صلاة الجمعة لاتزال تسمع اصوات الاشتباكات. جديد اب برس​ Advertisements

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