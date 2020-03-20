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عدن - ياسمين التهامي - تقرير مرعب وصادم أفزع دول الخليج بفيروس كورونا القاتل .. 50 شخصاً يصابون كل ساعة في ايران بينما يتوفى كل 10 دقائق شخص! (تفاصيل صادمة)!

حذر تقرير أعده علماء بجامعة شريف التكنولوجية بإيران من أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قد يصل إلى 3.5 مليون شخص في حال عدم تطبيق الحجر الصحي وتجاهل السكان تعليمات الوقاية من الفيروس.

ونشر موقع “تين” الإخباري الإيراني، التقرير الذي أعده فريق من علماء الجامعة برئاسة البروفيسور علي تقي مشايخي.

ويقدم التقرير 3 سيناريوهات للتأثيرات المحتملة لتفشي كورونا في إيران، الأول “أفضل السيناريوهات” ويتضمن تطبيق الشعب للحجر الصحي وتعليمات الوقاية من الفيروس بحذافيرها.

جديد اب برس​

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وحسب هذا السيناريو فإنه “في حال بلغت نسبة العزل بين أفراد الشعب إلى 80 بالمئة، فمن المتوقع أن تبلغ حصيلة الإصابات بكورونا في الأيام الأولى من أبريل إلى نحو 120 ألفا، والوفيات إلى 12 ألفا”.

أما السيناريو الثاني، “في حال عدم تطبيق الحجر الصحي بالشكل المطلوب، واستمرار التواصل بين أفراد الشعب بنسبة 50 بالمئة، فمن المنتظر أن ترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في الفترة المذكورة إلى نحو 300 ألف والوفيات إلى نحو 110 آلاف”.

أما السيناريو الثالث وهو أسوأ السيناريوهات، فيتناول عدم تطبيق الحجر الصحي، وعدم التزام الشعب بتعليمات الوقاية من كورونا.

ووفق هذا السيناريو فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع الصحي في المجتمع، وتصل سرعة انتشار الفيروس إلى مستوى 65 بالمئة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات جماهيرية عديدة، وإغلاق المدارس والجامعات، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

50 شخصاً يصابون كل ساعة..

والصدمة كانت في إعلان وزارة الصحة الايرانية، التي قالت إن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على “اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز”.

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.