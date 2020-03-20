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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف مفزع )!

أظهر تقرير مصور، عمارة الرعب في الكويت، والتي أثارت حالة من الفزع في صفوف المواطنين الكويتيين من إمكانية تسرب الموت من خلالها.

وقرَّرت وزارة الصحة الكويتية، -بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

جديد اب برس​

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وأضاف "السند": "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي على جميع سكان العمارة".

وكانت الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق، تسجيل 11 حالة جديدة ثبتت إصابتها بكورونا في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123.