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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا : قائد اللواء الخامس يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل جديدة لاشتباكات ليلة امس في عدن وماذا سيحدث بعد ساعات ؟ !

عاجل : قائد اللواء الخامس يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل جديدة لاشتباكات ليلة امس في عدن وماذا كشف قائد اللواء الخامس" مختار النوبي" تفاصيل جديدة لاشتباكات ليل امس بين مجموعة من قواته واخري من قوات امن عدن. وحمل قائد اللواء الخامس مختار النوبي ما جرى ليلة امس في كريتر مديرية صيرة عناصر في أمن عدن مسؤولية ما حدث في المدينة. جديد اب برس​ Advertisements وأكد النوبي في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة "عدن تايم" قبل قليل عودة الهدوء الى المدينة وسيطرة كتائب من اللواء الخامس والحزام الأمني على المداخل والمنطقة التي شهدت الاشتباكات عند منتصف الليل. وافاد النوبي في سياق تصريح خاص لصحيفة "عدن تايم" عن تدخل قيادات في المجلس الانتقالي لوقف التداعيات وان اجتماع مرتقب سينعقد بعد ساعات للوقوف على الاحداث التي جرت. واضاف : لقد كلفنا بتسلم المدينة وحمايتها ومازالنا فيها وأي اعمال مخالفة للقانون لا نتردد في ضبطها واحالتها الى اجهزة الضبط القضائي. وكشف القائد النوبي عن قيام عناصر من أمن عدن بدخول المدينة بأطقم امنية في قضية عائلية مما احدثوا الفوضى واستدعى الامر تدخل قوات الحزام الامني والتعامل معهم وابلاغ عمليات امن عدن بالواقعة . وتطور الموقف بإستقدام تلك العناصر من امن عدن نحو 15 طقما ومهاجمة معسكر 20 واطلاق النار على دورية من الحزام واستنفرت القوات في المدينة والاشتباك مع الاطقم -التي دخلت دون اي بلاغ او إشعار رسمي- حسب افادة القائد النوبي لذات المصدر وجرى التعامل معها وملاحقتها واعطاب بعض اطقمها وهروب البعض الآخر. واستغرب قائد اللواء الخامس مختار النوبي خروج اطقم من أمن عدن دون أي امر رسمي مؤكدا ان كتائب اللواء التي يقودها لا تتحرك أي مركبة او طقم الا بأمر من عمليات اللواء. وقال النوبي : لدينا مهام اعظم واكبر في مواجهة الاخطار التي تحدق بعدن والجنوب وجاهزون لها.. كما اننا لسنا متشبتون بحماية المدينة ولكن ليكون القادم أهل لحمايتها.

سيحدث بعد ساعات ؟!

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