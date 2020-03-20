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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : وزارة التربية التابعة للمليشيا تفاجأ الجميع وتحدد اليوم الجمعة موعد امتحانات آخر العام الدراسي .. إلى عقب عيد الفطر المبارك وتفاصيل لتغير الموعد في حال "تفاصيل"

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماع أن وزارة التربية والتعليم التابعة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أقرت تأجيل امتحانات مختلف الصفوف الدراسية إلى عقب عيد الفطر المبارك في إطار إجرائاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements وكانت المليشيا قد أعلنت الأسبوع المنصرم إيقاف الدراسة نهائياً وتحديد غداً السبت موعداً لبدء الاختبارات إلا أنها عادت وعلقت موعد الاختبارات ووفقاً لما كشفه الناشطون فقد تأجلت الاختبارات إلى عقب العيد.

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