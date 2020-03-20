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عدن - ياسمين التهامي - مرشح لرئاسة الجمهورية : يصدر بيان و يحذر من غزو عدن ويوجه رسالة عاجلة للرئيس هادي و عيدروس الزبيدي "تفاصيل"



عبر الشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ / ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اليمنية عن أسفه والمه الشديدين لما جرى ويجري في عدن من اغتيالات وتصفيات جسدية حصلت خلال اليومين الماضيين راح ضحيتها عدد من القتلى مدنين وعسكريين وامنيين في ظروف لازالت غامضة خصوصا والفاعلين لازالو مجهولين . جديد اب برس​ Advertisements وقال في تصريح صحفي ان ماحصل ويحصل في عدن وخصوصا خلال اليومين الماضيين من عمليات اغتيالات لعدد من الشخصيات المدنية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ماكان ليحصل لولا أن هناك من خطط ونفذ لهذا العمل الذي وصفه بالعمل الإرهابي المدان من كافة شرائح المجتمع . وطالب الأجهزة الأمنية في محافظة عدن كشف من قام ويقوم بمثل هذه الأعمال المخلة بالامن والاستقرار وكشف حقيقة الجهة التي تقف ورا هذه الأعمال التي اعتبرها بالأعمال الاجرامية والارهابية . مطالبآ في نفس الوقت كافة أبناء عدن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في كشف الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالو جزائهم العادل في الدنيا بما اقترفوه قبل الآخرة . محذرا في نفس الوقت من تفجير الوضع في عدن بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا وان هناك حشود عسكرية لقوات الشرعية في أبين وتخوف من غزو عدن وايضا ماحصل ليل امس من تفجير الوضع في معسكر عشرين بكريتر عدن راح ضحيته عدد من القتلى والجرحاء . معتبرا ان تفجير الوضع من قبل أي طرف من الأطراف بالانتحار .

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