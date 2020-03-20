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عدن - ياسمين التهامي - وردنا.. الجيش يقلب المعادلة العسكرية ويقترب من تحرير "صرواح" وتسريب معلومات بالخطة نحو صنعاء (تفاصيل جديدة )

أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في جبهة صرواح (غربي محافظة مأرب)، عقب معارك عنيفة ميلشيات الحوثي الانقلابية، كما هاجم الجيش مواقع الحوثيين في جبهة نهم (شرق صنعاء).

وقال مصدر عسكري: “إن الجيش الوطني شن هجوما واسعاً مساء الخميس على مواقع مليشيا الحوثي وتمكن من تحرير عدد من المواقع في الوقت الذي لاذت عناصر الحوثيين بالفرار”.

وشنت مدفعية الجيش قصف عنيف استهدفت تعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح. بحسب ما نقل مركز “سبأ” الإعلامي.

جديد اب برس​

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وفي جبهة نهم (شرق صنعاء) نفذت قوات الجيش خلال ساعات الأولى من اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي، وتمكنوا من إعطاب مدرعة تقل عناصر المليشيات إضافة إلى استعادة دبابتين.

وقالت مصادر عسكرية: “فإن الجيش الوطني بدأ بالهجوم على مواقع الحوثي في ما تبقى من جبال صلب نهم”، والتي كانت الميلشيات الحوثية سيطرت عليه خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة محمد الحبيشي: “أن قوات الجيش عازمة على مواصلة وتحقيق الانتصارات الكبيرة، وتحرير ما تبقى من مديرية صرواح، والتوجه صوب العاصمة صنعاء لتحريرها من عصابة الحوثي”.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة الجيش “26سبتمبر”، أن قوات الجيش ستكون عند مستوى المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة في التصدي للانقلابين الامامين، ودحرهم من كامل تراب الوطن.