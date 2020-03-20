شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة في حياة ‘‘أنثى الخرتيت’’ العملاقة .. شاهد ‘‘وحيد القرن’’ وهو يصارع سكرات الموت (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد خبراء حديقة الحيوان اللحظات الأخيرة في حياة «زيزي» أنثي الخرتيت الوحيدة التي نفقت في حديقة الحيوان بالجيزة المصرية العام الماضي، منها تعرضها للإمساك الشديد ومقاومتها خطط العلاج الأخيرة لإنقاذها.

وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، إن «زيزي» خلال آخر 3 أيام فضلت عدم الحركة المعتادة داخل «الجورة» المخصصة لها طوال النهار وفضلت أن تموت «على فرشتها«.

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وأضافت صابر: «حاولنا مساعدتها بكافة الطرق لعلاج الإمساك بالملينات والفيتامينات، تحسبا لأي ميكروب قد تتعرض له أنثي الخرتيت بعد أن قلت حركتها داخل الجورة المخصصة لها، وتفضيلها أن تعيش وحيدة بعيدة عن زوار الحديقة داخل المبيت«، مشيرة إلى أن أنثي الخرتيت»زيزي«كانت صامتة خلال أيامها الأخيرة لدرجة أن عمال التغذية اقتربوا كثيرا من مكان مبيتها لتقديم الغذاء اللازم لها ولم تكن شرسة كعادتها ولكنها تحولت لـ»وديعة«، وهو ما أثر في كل المحيطين بها من مشاعر الحزن.

وأشارت إلى أن «زيزي» كانت تصوم كثيرا عن تناول الطعام، رغم تفضيلها منظومة التغذية قبل دخولها مرحلة الموت، ورغم ذلك كانت تتناول القليل الذي ما لبثت ان تعرضت لما يطلق عليه «ترجيع الطعام»، وهو ما كان يعني أن النهاية قد اقتربت رغم كل المحاولات اليائسة لإنقاذها.

وأضافت «صابر»، إنه تم الإنتهاء من فصل الهيكل العظمي لانثى الخرتيت «زيزى» بمعرفة 6 خبراء من كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، تمهيدا لتحنيطها لوضعه في المتحف الحيواني، ودباغة جلد الخرتيت تمهيدا لعمل نموذج طبيعي للخرتيت داخل المتحف الحيواني.

يذكر أن خرتيت الحديقة الحيوانات هو الحيوان الوحيد من أنواع الخرتيت، والذي تم تصنيفه دوليا ضمن الحيوانات المهددة بالإنقراض، وتم إستقدامه إلى حديقة الحيوان عام 1982 وكان عمره عند إستقدامه من إحدي الحدائق البلجيكية 18 عاما.