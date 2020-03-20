شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من ضغط الدم .. تناول حفنة من هذا النوع من المكسرات وشاهد النتيجة المذهلة خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الأشخاص في العالم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والكلى، والسكتة الدماغية.

وبما أن مشكلة ارتفاع ضغط الدم تعد مسبباً لأمراض خطيرة تشكل تهديداً حقيقياً على الحياة، لا بد من البحث عن حلول مناسبة للوقاية من هذه المشكلة الصحية.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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وبحسب الخبراء فإن إجراء تغييرات على النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي واضح في الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقد وجدت العديد من الأبحاث التي أجريت مؤخراً، بأن تناول الفستق يساهم بشكل فعال في محاربة ضغط الدم.

وبحسب إحدى الدراسات التي نشرت في دورية "إن سي بي سي" الطبية، والتي أجريت على 28 مريضاً بضغط الدم، تبين بأن هذا النوع من المكسرات يقلل من مقاومة الأوعية الدموية الطرفية، ويساعد في تخفيض ضغط الدم.

وكشفت قناة تلفزيونية بريطانية بأن الشوفان يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم، حيث أجرت القناة تجربة على 8 متطوعين قاموا بتناول 60 غراماً من الشوفان يومياً. وبعد ستة أسابيع، تبين بأن ضغط الدم لدى 75 % بالمئة من المشاركين قد انخفض.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات واعدة، فإنها لا تزال في مراحلها الأولى ولم تعتمد نتائجها بشكل رسمي بعد، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.