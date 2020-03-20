شكرا لقرائتكم خبر عن لم أستطع مقاومة جمالها .. شاب يباغت مراسلة في الشارع بقبلة ساخنة أثناء ‘‘البث المباشر’’ حتى تغير لون خديها .. شاهد كيف كان الرد العاجل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جذبت مراسلة قناة “في تي إم” البلجيكية، أثناء قيامها ببث مباشر من شارع أنتويرب، يوم السبت الماضي، انتباه شاب، حيث اقترب منها وأقدم على تقبيلها. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ وانتهك الشاب البث المباشر، الأمر الذي أدى إلى خجل الشابة واحمرار وجنتاها. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة المحلية إلقاء القبض على الشاب الفضولي، حيث تم الحصول على معلوماته من قبل أحد زملاء الشابة، وتبين أن لديه إضبارة لدى الشرطة. وقال رئيس مركز الشرطة، معلقا على الحادثة: “أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام، وينتظر الجاني حاليًا قرارًا في قضية الاعتداء غير اللائق”. هذه الحادثة لم تكن هي الاولى من نوعها، إذا شهدت العديد من المراسلات مواقف مماثلة، كان أخرها في لبنان عندما قام محتج بتقبيل مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة في موقف أثار جدلاً واسعاً كون تلك العادات دخيلة على المجتمع العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لم أستطع مقاومة جمالها .. شاب يباغت مراسلة في الشارع بقبلة ساخنة أثناء ‘‘البث المباشر’’ حتى تغير لون خديها .. شاهد كيف كان الرد العاجل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.