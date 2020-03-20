شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة خلع أنياب ‘‘لبؤة مفترسة’’ .. والسبب صادم (لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام طبيب أسنان يعالج البشر عادة بخلع اثنتين من أسنان لبؤة آسيوية، بحديقة حيوانات في مقاطعة ديفون البريطانية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن طبيب الأسنان «بيتر كيرتز» خلع ناب وأحد أضراس اللبؤة المسماة «إندو» في حديقة حيوانات «بينتون»، وقام من قبل بمعالجة أسنان حيوانات الباندا والغوريلا والحيتان.

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وأضافت أن متحدثًا باسم حديقة الحيوانات أكد أن اللبؤة كسرت نابها وأحد أضراسها حين عضت شيئًا صلبًا، وتتعافى الآن بعد خلعهما.

ونسبت «بي بي سي» إلى «كيرتز» قوله: «إن الناس أو الحيوانات يحتاجون إلى معالجة أسنانهم ولو بطرق وأمكنة مختلفة».

وأضاف طبيب الأسنان «أن الكثير من الناس اعتقدوا أن ما حدث كان مجرد دعابة، لكن صحة مخلوق نادر كانت عرضة للخطر، وقمت باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي هذا الخطر».