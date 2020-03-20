شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : امريكا تبشر العالم وتعلن رسميا عن اكتشاف لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن المختبرات العسكرية في بلاده أحرزت تقدما في التجارب على لقاح ضد كورونا.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك سفينتين في طريقهما إلى نيويورك لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت قناة “العربية”.

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من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعّل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى نحو 170 دولة وأصابت أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم

أمريكا تعلن عن لقاح ضد كورونا

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “دوما يكون العدو غير المرئي هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″ عدوا لا يمكن رؤيته”.

وتابع: “سنهزم هذا العدو الذي لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا”، مشيرا إلى إحراز تقدم في التجارب السريرية الخاصة بلقاح ضد كورونا.

وكانت شركة فرنسية لصناعة الأدوية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية، وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة.