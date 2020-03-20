شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المملكة تعلن حظر التجول في البلاد ابتداء من صباح يوم غدا السبت وتحدد عقوبة صارمة على المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية، فرض حظر التجول في البلاد، بدءًا من الساعة 7 من صباح غد السبت وحتى إشعار آخر، لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 50 أردنيًا، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• اسد مفترس يخطف طفله عمرها 5 سنوات من يد والدها .. وعندما بدأ في التهامها وغرس مخالبه في رقبتها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..شاهد

• فتاة متزوجه تعاشر أسد مفترس لمدة 7 أيام ..وعندما تحقق حلمها ووصلت إلى غمرة الفرحة حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد ..(فيديو)

• اذا ظهرت هذة العلامات في جسدك فأنت مصاب بمرض القلب وانسداد الشرايين ..قم بانقاذ نفسك على الفور

• ماذا فعل المسلمون حتى عاقبهم الله وانزل عليهم فيروس كورونا وطردهم من المساجد .. وكيف مات 1000 حاج حول الكعبة في يوم واحد .. علامات نهاية العالم ..(فيديو مرعب)

• عاجـــل : صحيفة عكاظ السعودية تدعو المواطنين صباح اليوم لتناول "الداكنة والحمراء" من أجل حماية انفسهم من فيروس كورونا .. ماذا تقصد بذلك !؟

• عاجـــل : هل اقتربت نهاية العالم .. شاهدو كيف اشرقت الشمس اليوم في سماء السعودية واثارت رعب المواطنين ..(فيديو تقشعر منه الأبدان)

Advertisements

• لن تصدق ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت حبة موز على الريق ..شاهد هذة المعلومة التي يجهلها الكثير

• عاجـــل : الجميع قلقون عليها .. أول فنانة عربية تعلن اصابتها بفيروس كورونا وتدخل فجر اليوم الحجر الصحي ..شاهدو من تكون ..(فيديو)

• عـــــاجـــــل : السعودية تعلن فجر اليوم عن قرارات طارئة ومفاجئة سيتم تطبيقها ابتدأ من يوم غدا السبت

• عاجـــل : الرئيس التركي رجب طيب اردغان يصدر الأن قرارات مصيرية ومفاجئة

• عاجـــل : الكشف عن مفاجأة وردت في خطاب الملك سلمان الذي وجهه قبل قليل للشعب السعودي ..(فيديو)

• لا داعي للكمامات ووسائل التعقيم .. هذة الملابس المتوفرة بأرخص الأثمان في جميع الدول العربية تحميك من فيروس كورونا وتمنع وصوله إليك مهما كان الأمر ..(صور)

----------------------------

وشددت السلطات الأردنية، على أن من يخالف قرار حظر التجول، يعاقب بالحبس لمدة عام، ملمحةً إلى أنه سيتم تحديد موعد عمل المحال التجارية لتبضع المواطنين. وكان الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، أصدر مرسومًا ملكيًا يمنح الحكومة الأردنية صلاحيات لفرض حالة الطوارئ العامة بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وفعل العاهل الأردني، قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث، وبموجبه يتم فرض حظر التجول وإغلاق العديد من المؤسسات وفرض قيود على حرية التنقل للمواطنين.