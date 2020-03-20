شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يضرب السعودية بقوة: مشاهد قاسية للناس يتساقطون في شوارع مدينة جدة.. شاهد (صورة + فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كورونا يضرب السعودية بقوة: مشاهد قاسية للناس يتساقطون في شوارع مدينة جدة.. شاهد (صورة + فيديو صادم)

باشر فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر بجدة، حالة امرأة أجنبية كانت تعاني من حالة نفسية في حي السلامة بالمحافظة.

وكشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية وأن الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى .

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