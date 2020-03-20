عـــاجل : دولة عربية تزلزل العالم وترعب جميع المواطنين وتصدر قرار لم يسبق اليه اي رئيس حول العالم بشأن "كورونا" ( تفاص )

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عدن - ياسمين التهامي - هدد القضاء التونسي بتوجيه تهمة القتل العمد لكل مصاب بفيروس كورونا المستجد، في حال عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي، وتعمد نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين. ونقلت صحيفة “المنبر التونسي”، عن القاضي فريد بن جحا، تأكيده “أن عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم لتطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد”. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف القاضي التونسي، بشأن ما إذا كانت عقوبة السجن تطبق قبل مداواة المريض أو بعد امتثاله للشفاء، أنه في هذه الحالة يجب أولا إعلام النيابة العمومية بوجود حالة من حالات الفرار من العزل الصحي.

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