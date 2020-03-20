شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير جد.. لا تقبيل هذا المكان ابداً حتى لو كنت ستموت !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر طبية معلومات جديدة و خطيرة عن القبلة في الأذن بأنها يمكن ان تسبب الصم لبعض الناس، و اضافت

الدراسة إلى تعرض نحو 30 شخصاً على الأقل لفقدان السمع بسبب هذه القبلة.

جديد "الخليج 365"

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و صرح البروفسور في السمعيات ليفي ريتر في جامعة هوفسترا في نيويورك : "جاءتني امرأة تشتكي من فقدانها السمع بشكل مفاجئ في إحدى أذنيها بسبب قبلة"، مؤكداً أن قضية هذه المرأة ليست جديدة، حيث استقبل 30 حالة على الأقل شبيهة بهذه الحالة، بين أطفال رضع ونساء ورجال، مفسراً ذلك بـ: "إن الهواء المكثف الذي يحدث من القبلة في الأذن، يتسبب في شدّ ثلاثة عظام صغيرة، ما يسبب اضطراباً في السائل الموجود داخل تجويف الأذن الداخلية".

أما عن سبل علاج هذا الامر، رأى الدكتور ليفي أن حقن المنشطات في طبلة الأذن قد يكون علاجاً ممكناً، إذ انه يستخدم في حالات فقدان السمع الحسي العصبي (SSNHL) المفاجئ، ويؤكد أن هذا العلاج لا يزال تحت التجرية، ولا بد أن يبدأ المريض بتلقي الحقن مباشرة ومن دون مماطلة. وأكد أن هناك احتمال لتعرض العديد من الأطفال الرضع إلى فقدان السمع من جانب واحد للأذن بسبب قبلة مفاجئة من الكبار، ويؤكد أن الخطورة الاكبر تكمن في أن الأهل لن يكتشفوا ذلك إلا بعد سنوات. ويؤكد أيضاً أن حالات أخرى من الإصابة بصمم الأذن ربما تأتي بسبب ضربة على الأذن، أو ضوضاء عالية، كالألعاب النارية التي قد تنفجر بالقرب من الأذن، وغيرها من الأمور لذلك أفضل الحلول تجنب قبلة الصم.