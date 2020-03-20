شكرا لقرائتكم خبر عن جربمة مروعة تزلزل الوطن العربي.. عريس يلقي بعروسه من الدور العاشر قبل "ليلة الدخلة" والسبب صادم..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة مروعة وقعت بمحافظة الإسكندرية، حيث أقدم عريس جديد على قتل زوجته بإلقائها من الدور العاشر في ليلة الدخلة .

وتعود أحداث واقعة القتل عندما استقبل رجال الأمن، في محافظة الإسكندرية بمصر ، إخطارًا من الأهالي يفيد بسقوط زوجة من الطابق العاشر جثة هامدة، دون معرفة السبب، و بانتقال قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، تم معاينة الجثة وتأكد أنها فارقت الحياة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات.

جديد "الخليج 365"

Advertisements



وسرعان ما تمكن قوات رجال الأمن من القبض على العريس، و بمواجهته أقر بأنه قد نشبت بينهما مشادة كلامية قبل ليلة الزفاف، وقام على إثرها بإلقائها من الطابق العاشر في منور العمارة، مشيرًا إلى أن حياته أصبحت كلها مشاكل بعد الخطوبة، وأنها دائمة التشاجر معه.

هذا وتم إحالة الزوج إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.