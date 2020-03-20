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إنقطاع الكهرباء عن مناطق في كريتر والمعلا في عدن بسبب إشتباكات

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

إنقطاع الكهرباء عن مناطق في كريتر والمعلا في عدن بسبب إشتباكات

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عدن - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء محمد المسبحي أن رصاص الاشتباكات المسلحة بكريتر والعقبة تسببت بخروج خط كريتر - شهيناز عن الخدمة نتيجة تضرر كابل ضغط عالي ما أدى إلى حدوث أضرار بليغة وانقطاع التغذية على الخط وانطفاء الكهرباء عن منازل المواطنين القاطنين بكريتر والمعلا.

وأشار في بلاغ صحفي نشره على صفحة الوزارة في الفيسبوك، إلى أنه وبينما تتواصل جهود العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء من مهندسين وفنيين في تنفيذ كل الاعمال الموكلة اليهم رغم كل الظروف ، لا تزال أيادي العبث تعمل جاهدة على إلحاق الاذى بمكونات الشبكة الكهربائية في العاصمة عدن من خلال إطلاق عشوائي للرصاص الأمر الذي تسبب ويتسبب في قطع الكهرباء على أحياء بكاملها واغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة.

وأكد المسبحي أن مثل هذه الظواهر السلبية في عدن، فهي ولا شك تؤثر على نمط حياة السكان وترفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها المؤسسة العامة للكهرباء ، وكذلك تحويل جهود العاملين بالمؤسسة إلى صيانة الأضرار المتعمدة بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير.

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