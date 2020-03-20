شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز .. خلافات بين قيادات حوثية تودي بحياة خمسة منهم (الاسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

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أودت خلافات بين قيادات ميدانية في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم في تعز، إلى مصرع خمسة منهم، حسبما أفادت مصادر محلية .

وقالت المصادر، أن 3 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية و2 من المتحوثين قتلوا اليوم في اشتباكات عنيفة في منطقة الذكرة شمال شرقي تعز.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مصدر محلي، إن الاشتباكات بين الحوثيين والمتحوثين أدت لمقتل المتحوث عبدالرزاق البحر وعدنان الجنيد بينما قتل 3 من قيادات مليشيات الحوثي من محافظة صعدة بينهم مسؤول إمداد جبهة الستين المدعو محمد المروني المكنى ابو ضياء.