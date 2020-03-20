رئيس الوزراء يناقش مع مركز الملك سلمان تقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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ناقش رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إمكانية مساهمة المركز في تقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد عبر رئيس الوزراء، عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان على تقديم مساعدات صحية لليمن تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد .. مؤكدا ان هذا الدعم السخي والمستمر ليس بغريب على الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يقفون إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.

كما ثمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية، وما يقدمه من نموذج متميز في تنفيذ المشاريع وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

واستمع رئيس الوزراء من المشرف العام للمركز، إلى شرح حول المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في مختلف المجالات، والخطط القائمة لتقوية قدرات القطاع الصحي اليمني في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ارسال أجهزة فحص سريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، إضافة إلى أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات.