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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، الجمعة 20 مارس/آذار تعميما باستمرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد اليمنية.
وبحسب التعميم فقد تقرر تعليق العملية التعليمية حتى تاريخ 28 مارس/آذار الجاري.
وأشار إلى أن العملية التعليمية ستُستأنف يوم الأحد القادم 29 مارس/آذار، مالم يصدر أي تعميم آخر باستمرار تمديد التعليق.
وأهابت الوزارة بالطلبة الالتزام بالإرشادات الوقائية وطرق السلامة المقدمة من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الوباء.
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