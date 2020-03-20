اخبار الخليج / اخبار اليمن

قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن

0 نشر
اليمن العربي - عبدالله محسن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن

الخليج 365 - عبدالله محسن

  أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، الجمعة 20 مارس/آذار تعميما باستمرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد اليمنية. 

Advertisements

وبحسب التعميم فقد تقرر تعليق العملية التعليمية حتى تاريخ 28 مارس/آذار الجاري. 

وأشار إلى أن العملية التعليمية ستُستأنف يوم الأحد القادم 29 مارس/آذار، مالم يصدر أي تعميم آخر باستمرار تمديد التعليق. 

وأهابت الوزارة بالطلبة الالتزام بالإرشادات الوقائية وطرق السلامة المقدمة من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا