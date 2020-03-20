قرار وزاري بتمديد تعليق العملية التعليمية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، الجمعة 20 مارس/آذار تعميما باستمرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد اليمنية.

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وبحسب التعميم فقد تقرر تعليق العملية التعليمية حتى تاريخ 28 مارس/آذار الجاري.

وأشار إلى أن العملية التعليمية ستُستأنف يوم الأحد القادم 29 مارس/آذار، مالم يصدر أي تعميم آخر باستمرار تمديد التعليق.

وأهابت الوزارة بالطلبة الالتزام بالإرشادات الوقائية وطرق السلامة المقدمة من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الوباء.