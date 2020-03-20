- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادثة إغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
عدن - الخليج 365
علق رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، على حادثة إغتيال موظفين تابعين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في العاصمة عدن .
وقال رئيس الوزراء في تغريدة رصدها (الخليج 365)، "فقدت عدن أحد خيرة شبابها، عرفته في قمة حيويته، ينسق لمشاريع الدعم والتنمية، طموحا محبا لوطنه وعاشقا لمدينته عدن" .
وأضاف "رحم الله أحمد فؤاد اليوسفي ورفيقه محمد طارق اللذين اغتالتهما يد الغدر والإرهاب وألهم ذويهما الصبر والسلوان" .. مؤكداً أنه وجه بالتحقيق وتتبع الجناة لينالوا الجزاء الرادع .
وذكرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في بيان لها أنها فقدان اثنين من موظفيها هما أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة وزميله محمد طارق وذلك أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة الدرين بالمنصورة في عدن وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما.
وأكدت الهيئة أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في حادثة إغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.