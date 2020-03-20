الكويت تواصل توزيع قوارب الصيد للمتضررين في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

Advertisements

بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وضمن حملة الكويت بجانبكم والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، أستكملت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية توزيع قوارب الصيد مع المكائن والمعدات للمتضررين في محافظة المهرة بحضور القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض عبده ومدير عام التخطيط والتنمية بالهيئة العام للمصائد السمكية ثابت عبدالله النهاري.

حيث دشن المشروع قبل أسبوعين بعدد 40 قارب من اصل 100 في الغيضة بحضور وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد سليم كفاين والامين العام لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر والوكيل الاول مختار الجعفري ورئيس هيئة المصائد السمكية المهندس عبدالناصر كلشات، ليتم اليوم استكمال العدد المتبقي في مديريات سيحوت والمسيلة وحصوين

يأتي هذا المشروع ضمن قطاع التنمية ولتعزيز فرص العمل للصيادين، بعد إنقطاع مصدر دخلهم الوحيد جراء الإعصار المداري( لُبان ) الذي ضرب محافظة المهرة.

وقدم القائم باعمال الامين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الاستاذ عبدالله عوض عبده دولة الكويت على تقديم الدعم لاخوانهم المتضررين من ابناء محافظة المهرة.