شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حدث مروع يزلزل السعودية ويثير الرعب والخوف في قلوب المواطنين.. هل اقترت نهاية العالم ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مرعب للشمس في منطقة صحراوية، معتبرين أنها من علامات يوم القيامة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قرص الشمس وقد تحول إلى اللون الدموي في سماء السعودية، وذلك أثناء وقت الغروب، وهو ما أثار الفزع في قلوب البعض.

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من جانبه، علق الخبير الفلكي السعودي، ملهم الهندي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، على الفيديو، موضحًا أن إحمرار الشمس وقت الغروب ظاهرة طبيعية.

وقال "الهندي": الحقيقة أن إحمرار الشمس وقت الشروق والغروب طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي، ويزداد هذا الإحمرار أثناء زيادة العوالق في الجو مثل الغبار والرطوبة".

وختم الفكي السعودي، بأن تحول لون الشمس يكون "في الأيام الإنتقالية بين الفصول، والشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع وذلك لان بعض الخصائص تزيد تشبع الألوان".

وتتزامن ظاهرة الشمس الدموية في ظل تفشي فيروس كورونا وإغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة في الدول العربية والإسلامية، ووقف رحلات الطيران، وهو ما وصفه البعض بـ"نهاية العالم".