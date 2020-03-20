شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : إصابة مسؤول حكومي في مأرب بفيروس كورونا - الأسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شف مواطنون محليون عن إصابة مسؤول حكومي في محافظة مأرب بفيروس كورونا يتم التستر عليه، مطالبين سلطات المحافظة بإرسال فريق طبي متخصص لفحص المذكور وإلزامه بالخضوع لحجر صحي.



وأكد محمد هماس، في بلاغ نشره على حسابه في تويتر، أن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز في صافر السيد / أنور سالم حسان مصاب بفيروس كورونا، ومنذ أسبوعين عمل لنفسه حجراً في كونتيرة بشركة صافر، مضيفاً إنه يتم التستر على المصاب من قبل المسؤولين في الشركة، في مخالفة للوائح الصحية العالمية والتعليمات المكافحة للفيروس.



وطالب كلا من محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، ومدير مكتب الصحة عبدالعزيز الشداد "الإسراع بإرسال فريق طبي متخصص لفحص المذكور وإلزامه بالخضوع لحجر صحي معد لمكافحة الفيروس عكس ما يقوم به من حجر لنفسه في كونتيرة غير معدة صحياً لمكافحة الفيروس.



ونبه هماس سلطات محافظة مأرب، أن التستر على المصاب مخالفة واضحة، لذلك وجب التنبيه والإسراع في عزل هذه الحالة حتى لا يتسبب بانتشار المرض بين الكادر الفني في الشركة وانتشاره في مارب، مشيراً إلى أن المذكور موجود في صافر وحاجر نفسه في الشركة، وهذا البلاغ على مسؤوليته الشخصية.



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