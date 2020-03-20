118 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



بلغت خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 118 خرقاً.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة، أن خروقات العدوان شملت 5 اعتداءات على رقابة كيلو16 والمنظر، و تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء منطقة كيلو16 والمنظر وشارع الخمسين.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت 35 خرقًا بقصف مدفعي وصاروخي بـ72 قذيفة وصاروخ و 72 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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