شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل قبل قليل : الإمارات تتخذ قرارًا صادمًا وغير مسبوق تجاه دول الخليج والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الجمعة 20 مارس 2020 07:59 مساءً - الإمارات تتخذ قرارًا صادمًا وغير مسبوق تجاه دول الخليج

أصدرت الإمارات، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا تجاه دول الخليج، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.



وقررت الإمارات تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد، والتي ستكون سارية المفعول، اعتبارًا من غدٍ السبت.



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وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه "يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الإمارات، بعد بدء سريان القرار، القيام بالفحص عند الوصول، بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا على من لديه منزل فى الدولة".





وأشارت إلى أن الشخص الذي لا يملك منزلًا فى الدولة فسيكون فى حجر صحي لمدة 14 يومًا أيضًا، وفق ما تقرره السلطات المختصة.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

وسجلت الإمارات، أمس الخميس، 27 حالة جديدة مصابة بكورونا، بينما أعلنت شفاء 5 حالات لثلاثة مواطنين، إضافة إلى حالتين (سورية وسريلانكية).





ووصلت الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 140 حالة حتى الآن، فيما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.