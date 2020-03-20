شكرا لمتابعة خبر عن 5 علامات واضحة اذا ظهرت على طفلك او زوجتك فلا تسمح لنفسك او لاي فرد في العائلة الاقتراب منهم لأنهم مصابون بفيروس كورونا وعليك الاتصال بالطواريء فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستجد أدناه معلومات حول هذا الفيروس الجديد، وما الذي يتم عمله لمنع انتشاره، وكيف يمكنك حماية نفسك من تهديد العدوى.

ما المقصود بفيروسات كورونا؟ فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي. ونادرًا ما تصيب فيروسات كورونا الحيوانية البشر ثم تنتشر بينهم. وقد تتذكر مرض سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) الذي انتشر في الفترة بين 2002-2003، والذي كان مثالاً على فيروس كورونا الذي انتقل من الحيوانات إلى البشر. وقد ظهرت في الشرق الأوسط في عام 2012 سلالة أخرى بارزة أحدث من فيروس كورونا تسمى MERS (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، ويقول العلماء إنها انتقلت في البداية من جمل إلى إنسان.

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أرى نتيجة فحص تقول إن الشخص مصاب "بفيروس كورونا". فهل يجب أن أشعر بالقلق؟ الغالبية العظمى من تشخيصات الإصابة بفيروس كورونا ستكون مكافئة لإخبارك بأنك مصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا. ضع في اعتبارك أن مصطلح "فيروس كورونا" يغطي مجموعة كبيرة من الفيروسات. إن ظهور نتيجة إيجابية عند إجراء فحص فيروس كورونا ليست سببًا يدعو للقلق. وقد يكون ذلك مربكًا للغاية، لذا يرجى العمل مع طبيبك أو فريق الرعاية إذا اكتشفت أنك مصاب بهذا النوع من الفيروسات.

كيف ينتشر فيروس كورونا وكيف يمكن للناس حماية أنفسهم منه؟ ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

ما أعراض فيروس كورونا الجديد؟ يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

هل يمكن علاج فيروسات كورونا؟ لا يوجد لقاح للعلاج بعد؛ وبما أن هذه فيروسات، فإن المضادات الحيوية لن تفيد معها. من دون أي علاج محدد متاح، يقوم موفرو الرعاية الصحية عمومًا بمعالجة الأعراض ومساعدة المريض على الشعور بالراحة بشكل أكبر.

هل يتم اتخاذ الخطوات لمنع وصول المرض إلى لوس أنجلوس؟ يقوم مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) بفحص المسافرين للتحقق من خلوهم من الفيروس، إلا أن فترة احتضان الفيروس تصل إلى 14 يومًا؛ لذلك، لن يتمكن المسؤولون عن الفحص في المطار من اكتشاف جميع المرضى المحتمل إصابتهم بالمرض.

هل تقوم مستشفى CHLA بفحص المرضى الجدد؟ يلتزم طاقمنا الطبي بجميع الإرشادات الأخيرة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في جميع تعاملاتهم مع المرضى في محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس الجديد. ويتم فحص جميع المرضى القادمين إلى قسم الطوارئ أو من المستشفيات الأخرى للتعرف على ما إذا كان المريض قد سافر مؤخرًا مع طرح أسئلة الفحص في مكتب الاستقبال وفي عيادات المستشفى كذلك.

هل حدثت أي حالات وفيات تم إبلاغ عنها؟ يتم رصد حدوث وفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن المرضى الذين يموتون يميلون إلى أن يكونوا من كبار السن، وأن 40 في المائة منهم يعانون من حالات طبية أساسية ضخمة، وهو ما يتفق مع ما كان يحدث مع حالات تفشي فيروسات كورونا السابقة.

ما هي العلامات التي تفرض على الناس التماس الرعاية الطبية؟ إذا كنت قد سافرت إلى دولة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين وكنت تعاني من حمى أو سعال أو كنت تواجه صعوبة في التنفس، فاطلب الرعاية الطبية على الفور. إذا كنت قد سافرت مؤخرًا إلى دولة أخرى، فاتصل بالطبيب أو غرفة الطوارئ مقدمًا لشرح الأعراض وإخبارهم بمكان سفرك مؤخرًا. اتبع نفس هذه الإرشادات مع طفلك أيضًا. إذا أظهر طفلك أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، يرجى الاتصال قبل زيارة قسم الطوارئ.

أين يمكن العثور على أحدث المعلومات؟ من المرجح أن يستمر الوضع في التغير مع ظهور مزيد من المعلومات والحقائق حول الفيروس الجديد. للحصول على أحدث المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب مركز السيطرة على الأمراض: www.cdc.gov.