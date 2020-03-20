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عدن - ياسمين التهامي - يافرحة ما تمت : وصط الاهل والاحبة من قمة الراحة والسرور وفرحتهم بلعريس .اليوم الجمعة .فجئة تحصل الفاجعة المدوية "تفاصيل !

بعد ساعات قليلة من زفافه يوم أمس، توفي فجر اليوم الجمعة شاب عشريني بمديرية حالمين في محافظة لحج.

وأكد مصدر مقرب أن الشاب يدعى صلاح محمد صالح من أبناء منطقة الكرب بحالمين، وأنه احتفل مع أقاربه وأصدقائه أمس الخميس بعرسه وزفافه.

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وأوضح أن الموت فاجأه بعد زفافه بساعات قليلة، ليسود المنطقة حالة من الحزن الشديد.

وأضاف أن واقعة الوفاة شكلت صدمة كبيرة لجميع أهله ومحبيه الذين ودعوه وسط حزن عميق.

ويعد المتوفى من الشباب الذين يحظون بالاحترام، كما أنه من المنخرطين في السلك العسكري.