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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : القادة من ظباط الشرعية المستهدفين من قبل الحوثيين اليم الجمعة في هذة الجبهة "الاسماء والرتبة"

كشفت مصادر في مليشيا الحوثي أن قواتهم نجحت في استهداف قادة عسكريين كبار في الشرعية. ووفقاً لما تداولته مواقع إخبارية موالية للمليشيا فقد لقي قياديين عسكريين بارزين تابعين للشرعية مصرعهما خلال ثلاثة أيام. Advertisements ووفقا لما نقلته تلك المواقع فقد استهدفت المليشيا قائد اللواء 161 مشاة في قوات الشرعية العميد حسين العصيمي الذي أعلنت المليشيا أنه لقي مصرعه مساء أمس الخميس بنيران قوات المليشيا في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. واعتبرت تلك المواقع أن العصيمي يعد القيادي الثاني بعد يومين من مقتل أركان حرب اللواء 13 العميد عبدالخالق السماوي.

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