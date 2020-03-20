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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لاول مرة بهذا الشكل وبهذه القوة العسكرية الضخمة تتحرك قيادات الشرعية إلى جنوب البلاد بعد أن منعت أمس الخميس من السعودية بتغريده لـ آل جابر"تقرير مهم"

دفعت قوات الجيش الوطني" اليوم الجمعة" بتعزيزات عسكرية ضخمة من محافظة شبوة، صوب مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين، جنوبي شرق البلاد. Advertisements وذكرت مصادر محلية ان عدد من المدرعات والاطقم محملة بعشرات الجنود مرت من شبوة في طريقها الى شقرة. واشار المصدر إلى ان المعدات مدافع متحركة وسيارات اسعاف، وصلت لاحقا الى شقرة. والجدير ذكره ان السفير السعودي ال جابر سبق وغرد في حسابه الشخصي عن رفضه لهذه التحركات العسكرية في ابين مما اثار الناس في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي .

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