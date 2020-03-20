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عدن - ياسمين التهامي - وردنا صنعاء : خطط ومبادرات جديدة وجبارة واجراءات صحية للتصدي لكورونا .. تقرير هاه "

وجهت جماعة الحوثي بصنعاء اليوم الجمعة دعوة هامة لكافة العاملين في القطاع الصحي العام والخاص والدارسين في كليات الطب والمعاهد الصحية للاستعداد والتأهب.

وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين الدكتور طه المتوكل، مساء اليوم الجمعة، في منشور له على حسابه بموقع “فيسبوك” رصده “الميدان اليمني”: إخوتي وأخواتي الأطباء ، إخوتي وأخواتي في القطاع الصحي العام والخاص ، إخوتي وأخواتي الدارسين في كليات الطب والمعاهد الصحية ، للأستعداد والتأهب للإعلان الهام والمرتقب لوزارة الصحة العامة والسكان غدا السبت الموافق 21 مارس 2020م”.

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وتابع قائلا: “نعم لتظافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة فيروس كورونا”.

صنعاء توجه دعوة للاستعداد لمواجهة كورونا

وكانت السلطات اليمنية في صنعاء وعدن أقرت إجراءات وقائية متنوعة ومتعددة، تحسباً لفيروس “كورونا” الذي لم يسجل أي حالة إصابة في البلاد حتى الآن.

وشملت الإجراءات تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، مدة أسبوعين بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، وتعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

كما تضمنت الإجراءات تعليق العملية التعليمية في المدارس والجامعات أسبوعاً بشكل مبدئي، أما سلطات الحوثيين في صنعاء فقد أعلنت إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الصفوف الدراسية.

كما أصدرت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية بياناً اطلع عليه “الميدان اليمني”، أعلنت أنه بناء على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني تم مخاطبة قيادات المناطق العسكرية بالمحافظات الجنوبية بإغلاق أسواق القات في جميع المحافظات، كما دعت نقاط التفتيش العسكرية إلى منع دخول أي سيارة محملة قات.

ولم تصدر سلطات الحوثيين بصنعاء قرار مماثل يفضي بإغلاق أسواق القات في المناطق الواقعة تحت سلطتهم والذي من المتوقع بأن هذا القرار سيصدر خلال الساعات القادمة.

صنعاء توجه دعوة للاستعداد لمواجهة كورونا

ورغم مخاوف اليمنيين من وباء “كورونا”، إلا أن بلادهم ما زالت صامدة أمام الفيروس رغم انهيار النظام الصحي في البلد بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات وكذلك أنها أصبحت بيئة حاضنة للأوبئة على غرار الكوليرا والضنك (المكرفس) وإنفلونزا الخنازير (H1N1) والدفتيريا وداء الكلب.

وينتشر الفيروس الذي ظهر بالصين أول مرة، في 12 ديسمبر 2019 اليوم في أكثر من نصف دول العالم، لكن أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه توجد بالصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.