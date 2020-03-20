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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : يتحدون للتصدي لزحف الحوثي وكسر شوكتهم ... الشرعية تزداد قوة بقرار المجلس الانتقالي ؟!

كشف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عن توجيهات بتدخل قواتهم في الحرب الدائرة في الجوف ومأرب لايقاف التمدد الحوثي. Advertisements وقال عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي "احمد حامد لملس" إنه "بعد مؤامرة سقوط الجوف وقرب السيطرة على مأرب دعانا عيدروس الزبيدي لتدارس محاور التدخل والإسناد لكسر تمدد المليشيات بتنسيق مع التحالف العربي". مضيفاً إنه " تم إعداد برنامج سيظهر القوى الصادقة في مواجهة مليشيات ايران لنتفاجئ بمناورة شقرة تهديد لعدن!" واختتم بقوله: "خس البقر يخمج الماء

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