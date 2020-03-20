شاهد ماذا طلب ترامب من الاسد ؟!

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عدن - ياسمين التهامي - ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته طلبت مساعدة من قبل السلطات السورية في تحرير مواطن بلاده، الصحفي أوستين تايس، كاشفا أن واشنطن بعثت رسالة لدمشق حول الموضوع.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "نعول على مساعدة من قبل السلطات السورية، وبعثنا مؤخرا رسالة لها".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة من أجل إخلاء سبيل أوستين، وتابع: "يا سوريا، من فضلكم، تعاونوا معنا، فكروا في كل الأشياء الخيرة التي فعلناها من أجل سوريا. تخلصنا من خلافة داعش. إننا فعلنا كثيرا من أجلها. سنكون مشكورين جدا في حال إخلائهم سبيل أوستين في وقت سريع".
وفقد أوستين، الصحفي الأمريكي الذي تعاون مع عدد من وسائل إعلام في بلاده، عام 2012 خلال وجوده في سوريا، بينما ترجح حكومة بلاده أنه محتجز لدى السلطات السورية.
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