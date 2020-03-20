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عدن - ياسمين التهامي - فنانة عربية تُعلن إصابتها بكورونا عبر البث المباشر وكيف بدا شكلها؟

نشرت الفنانة هند البحرينية، مقطع فيديو، أعلنت فيه خضوعها للحجر الصحي بعد عودتها من أسبانيا والاشتباه بإصابتها بفيورس كورونا الجديد، وذلك من داخل غرفة الحجر الصحي الخاصة بها.

وطمأنت هند، بمقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن” الجميع عن حالتها الصحية، مؤكدةً أنها لا تعاني من أعراض كورونا الجديد وأن هذه الإجراءات ستنتهي بعد عدة أيام.

وتعاطف الكثير من الفنانين والمغردين مع هند البحرينية حيث علقت الفنانة أحلام الشامسي على مقطع هند البحرينية بالقول :” حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتك قدامك أختي وبتطلعين بالسلامه بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وأنت قويه وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير وانت باذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن “.

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وكتبت المغردة مها العبد الله: “الله يشفيها يارب حتى لجين عمران كانت قبل اقل من شهر في روما بس ما ظهرت عليها او فحصوها الله العالم الله يكفينا الشر يارب خلاص اجلسو اهجدو في بيوتكم”.

وهند البحرينية، مغنية من البحرين من مواليد 1979 التحق بالجـامعة لتكـمل دراساتهـا العليـا في تخـصص إدارة الأعمال ولكـنها سـرعان مـا انسحبت وتعـاقدت مـع شـركة فنون الإمارات لإصـدار ألبـومها الأول هنـد 2000 بعد أن اكتشفها الملحـن الكويــتي أنـور عبـدالله والملحن عارف الزياني الـذي أطلـق عليهـا اسم هنـد بدلاً من اسمهـا الحقيقــي سهيـر.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اكتشاف 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد على 188 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في البحرين، أن الإصابات الجديدة لحالات كانت في إيران، مشيرة إلى خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 شخصًا، حيث تبين سلامة 88 شخصًا وخلوهم من الفيروس كورونا، وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.