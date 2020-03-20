شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا : سقوط مواقع جديدة شرق العاصمة اليمنية صنعاء بيد قوات الجيش الوطني " تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا : سقوط مواقع جديدة شرق العاصمة اليمنية صنعاء بيد قوات الجيش الوطني " تفاصيل"

أحرزت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدما جديدا في جبهة صرواح (غربي محافظة مأرب)، عقب معارك عنيفة ميلشيات الحوثي الانقلابية، كما هاجم الجيش مواقع الحوثيين في جبهة نهم (شرق صنعاء).

وقال مصدر عسكري: "إن الجيش الوطني شن هجوما واسعاً مساء الخميس حتى اليوم الجمعة على مواقع مليشيا الحوثي وتمكن من تحرير عدد من المواقع في الوقت الذي لاذت عناصر الحوثيين بالفرار".

وشنت مدفعية الجيش قصف عنيف استهدفت تعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح. بحسب ما نقل مركز "سبأ" الإعلامي.

Advertisements

وفي السياق ذكرت مصادر مطلعة أن قوات الجيش مسنودة بمسلحين قبليين تمكنت مساء الخميس من تحرير عدد من المواقع الاسترتيجية التي كانت المليشيا تحاول التمركز وتأمين عناصرها فيها لتتخذ منها نقطة انطلاق على معسكر كوفل الاستراتيجي..

وأوضجت المصادر أن الجيش والقبائل تمكنوا من تحرير تبتي "الخطاب والمهتدي" الاستراتيجيتين التي تطالان على معسكر كوفل، كما تمكنت القوات الحكومية مسنودة بأبناء القبائل من تحرير قرية الديرة في صرواح.

وفي جبهة نهم (شرق صنعاء) نفذت قوات الجيش خلال ساعات الأولى من اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي، وتمكنوا من إعطاب مدرعة تقل عناصر المليشيات إضافة إلى استعادة دبابتين.

وقالت مصادر عسكرية: "فإن الجيش الوطني بدأ بالهجوم على مواقع الحوثي في ما تبقى من جبال صلب نهم"، والتي كانت الميلشيات الحوثية سيطرت عليه خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة محمد الحبيشي: "أن قوات الجيش عازمة على مواصلة وتحقيق الانتصارات الكبيرة، وتحرير ما تبقى من مديرية صرواح، والتوجه صوب العاصمة صنعاء لتحريرها من عصابة الحوثي".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة الجيش "26سبتمبر"، أن قوات الجيش ستكون عند مستوى المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة في التصدي للانقلابين الامامين، ودحرهم من كامل تراب الوطن.

ودارت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية بين قوات الجيش الوطني وميلشيات الحوثي في جبهة "صرواح"، حيث تحاول الميلشيات التقدم في مواقع الجيش، غير أن هجماتها باءت بالفشل وتكبدت خسائر.