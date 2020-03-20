عاجـــل/ قرار جمهوري جديد (نص القرار)!

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لعام 2020م قضى بمنح وسام الشجاعة للشهيد العميد عدنان محمد الحمادي .. وفيما يلي نص القرار : Advertisements رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة : اعتزازاً بالعمل البطولي الذي قام به الشهيد العميد/ عدنان محمد الحمادي في معركة الشعب والوطن ضد عصابات الانقلاب البائدة دفاعاً عن الوطن ومكتسبات الشعب اليمني، وإسهاماته الكبيرة طوال مسيرته العسكرية لخدمة امن واستقرار الوطن ، وعرفاناً بدوره الريادي في تشكيل نواة الجيش الوطني و إطلاق شرارة المقاومة في محافظة تعز الباسلة ضد المليشيا الانقلابية لدفن مشروعها الامامي الظلامي والكهنوتي المتخلف ، ولدوره القيادي في معارك تحريرها و ملاحم الذود عنها من المليشيا الحوثية الإيرانية ، ولكل البطولات التي قام بها في مسيرة معركتنا الوطنية للحفاظ على الثورة والجمهورية وطموح ابناء الشعب في اليمن الاتحادي الجديد ، وتقديراً لكل ذلك ولمسيرته الحافلة بالعطاء خدمة لهذا الوطن. " قــــــــــــــرر " مادة (1): يمنح العميد الشهيد / عدنان محمد الحمادي وسام الشجاعة ويرقى إلى رتبة لواء. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و النشرات العسكرية. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020م.

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