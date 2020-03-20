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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : اخر ما ورد الينا : الجيش يرسل قوة عسكرية جبارة باتجاه محافظة أبين لتنفيذ هذة الخطة !! صورة

دفعت قوات الجيش الوطني" اليوم الجمعة" بتعزيزات عسكرية ضخمة من محافظة شبوة، صوب مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين، جنوبي شرق البلاد. وذكرت مصادر محلية ان عدد من المدرعات والاطقم محملة بعشرات الجنود مرت من شبوة في طريقها الى شقرة. Advertisements واشار المصدر إلى ان المعدات مدافع متحركة وسيارات اسعاف، وصلت لاحقا الى شقرة.اجل

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